Курск, 1 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Обстрелы территории Курской области на границе с Украиной, которые совершают киевские боевики, по своей тактике больше напоминают террористические атаки. Об этом 1 декабря в ходе прямой линии с жителями региона заявил губернатор области Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

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Он подчеркнул, что военные, видя в опасной близости к государственной границе перемещения людей и техники, отрабатывают эти объекты на упреждение, однако это не всегда возможно.

«Тактика ведения обстрелов [со стороны ВСУ], она сродни террористическим атакам, как правило, они совершаются людьми в гражданской одежде, из гражданских автомобилей», ― цитирует ТАСС главу региона.

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По словам Старовойта, оперативно отработать такие перемещения бывает очень сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области. Всего было зафиксировано порядка 11 прилётов. Все попадания снарядов пришлись по объекту энергоснабжения. В результате Суджанский и Кореневский районы оказались обесточены.