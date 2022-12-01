Париж, 1 декабря, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Известная французская киноактриса Милен Демонжо скончалась на 88-м году жизни. Об этом 1 декабря сообщает радиостанция RTL.

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Милен (Мари-Элен) Демонжо родилась 29 сентября 1935 года в Ницце (Франция). Свою карьеру актриса начала в возрасте 15 лет, работая фотомоделью в ателье Пьера Кардена. Путь в кино Милен начался с небольших ролей, а первую известность ей принесла картина «Салемские ведьмы» (1957).

Позднее Милен Демонжо снималась в таких фильмах, как «Здравствуй, грусть» (1958), «Три мушкетера» (1961) и «Фантомас» (1964).

В 2007 году за заслуги перед национальным кинематографом Франция присвоила актрисе звание командора Ордена искусств и литературы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актер Тимофей Спивак («Шестой», «Белый снег России», «Прощание славянки») скончался в возрасте 75 лет.