Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоялось оглашение приговора жителю Крыма Марлену Мустафаеву. Его признали виновным в организации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По решению суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима. Первые три года Мустафаев будет отбывать наказание в тюрьме, сообщили 1 декабря в пресс-службе суда.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Как было доказано в ходе следствия, в 2017 году обвиняемый в сообществе с другими лицами организовал на территории Республики Крым деятельность структурного подразделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В течение последующих лет он проводил пропагандистскую работу среди населения, вербуя новых членов для незаконной деятельности.

В круг деятельности Мустафаева также входило проведение конспиративных собраний ячейки, на которых изучались труды идеологов организации. В доме у Мустафаева при обыске нашли литературу террористической направленности.