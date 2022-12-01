Берлин, 1 декабря, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Российские военные, которые принимают участие в специальной военной операции на территории Украины, гибнут в том числе от оружия, поставляемого Киеву Германией. Об этом интервью изданию Stern заявил глава министерства экономики Германии Роберт Хабек.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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«Нельзя легкомысленно аплодировать этому, когда понимаешь, что немалое количество из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет, в том числе от оружия, которое мы послали», ― сказал Хабек.

Он также признался, что это будет делаться и с его личного разрешения.

«На разрешении стоит моя подпись», ― добавил министр.

При этом он «ни на секунду не сомневается» в необходимости военных поставок Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что из-за затрат Берлина на помощь Киеву в германской армии наблюдается нехватка самого необходимого ― людей, оснащения, деталей для ремонта техники, так и тяжёлых транспортных вертолётов и самолётов F-35. При этом, по его словам, обещанных армии €100 млрд категорически недостаточно для восполнения пробелов.

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