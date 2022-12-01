Таллин, 1 декабря, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Прибалтике образовался дефицит электроэнергии, из-за чего в Эстонии могут начаться перебои электроснабжения. Об том 1 декабря на пресс-конференции заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт», — сказала Каллас.

Кроме того, как сообщила глава правительства, в Европе также сократилось производство электроэнергии из остановки части реакторов на атомных электростанциях. Низкорентабельную теплоэлектростанции в эстонском городке Аувере, которую запустили из-за нехватки электричества, снова пришлось закрыть на ремонт, отметила она.

«Нам нужно сократить потребление и временно перенаправить его на часы непиковой нагрузки», — призвала Каллас.

Она отметила, что в противном случае в стране будут отключения электроэнергии.