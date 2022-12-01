Вашингтон, 1 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В США назвали сумму, которая может стать потолком цен на российскую нефть. По словам заместителя главы министерства финансов США Уолли Адейемо, потолок начнется с $60 за баррель. При этом сумму потолка будет возможно изменить в дальнейшем с учётом ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Напомним, в сентябре 2022 года замминистра финансов США заявлял, что власти США хотят установить «потолок цен» на российскую нефть выше себестоимости, но ниже текущей рыночной цены. При этом в Вашингтоне считают, что Россия будет вынуждена продавать нефть по цене, установленной «потолком», так как у неё не так много возможностей для хранения нефти, а состояние скважин не располагает к их консервации.

Российские власти в ответ на это заявили, что не будут продавать нефть себе в убыток.