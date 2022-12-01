Песков заявил, что в графике Путина нет телефонного разговора с Макроном
Москва, 1 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у главы государства в рабочих планах пока нет телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
«Пока нет», — передает слова Дмитрия Пескова издание РИА Новости 1 декабря.
До этого телеканала BFM сообщал, что Макрон намерен позвонить Путину после завершения саммита «Большой двадцатки» в Индонезии, проходившего на Бали с 15 по 16 ноября.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с государственным визитом в Вашингтоне, подтвердил, что в ближайшее время проведет переговоры с главой РФ по телефонной связи.