Москва, 1 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у главы государства в рабочих планах пока нет телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Пока нет», — передает слова Дмитрия Пескова издание РИА Новости 1 декабря.

До этого телеканала BFM сообщал, что Макрон намерен позвонить Путину после завершения саммита «Большой двадцатки» в Индонезии, проходившего на Бали с 15 по 16 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с государственным визитом в Вашингтоне, подтвердил, что в ближайшее время проведет переговоры с главой РФ по телефонной связи.