ВС РФ полностью освободили Курдюмовку от киевских боевиков
Донецк, 1 декабря, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В результате наступательный действий Вооруженных сил России поселок городского типа Курдюмовка полностью освобожден от ВСУ. Об этом 1 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
«В результате наступательных действий… полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка», — отметили в военном ведомстве.
30 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о крайне важном стратегическом значении освобождения населенных пунктов Андреевки и Курдюмовки.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Минобороны РФ заявили о полном освобождении населенных пунктов Бологоровки и Перше Травня в Донецкой Народной Республике.