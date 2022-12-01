Донецк, 1 декабря, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В результате наступательный действий Вооруженных сил России поселок городского типа Курдюмовка полностью освобожден от ВСУ. Об этом 1 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В результате наступательных действий… полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка», — отметили в военном ведомстве.

30 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о крайне важном стратегическом значении освобождения населенных пунктов Андреевки и Курдюмовки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Минобороны РФ заявили о полном освобождении населенных пунктов Бологоровки и Перше Травня в Донецкой Народной Республике.