Херсон, 1 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Херсонской области в течение ноября задержали восемь человек, которых подозревают в пособничестве киевскому режиму. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба регионального оправления МВД России.

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«Задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве вооружённым формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», — говорится в сообщении.

Накануне в ГУ МВД Херсонской области сообщили, что в Чаплинском муниципальном округе нашли два тайника с боеприпасами.

Стоит отметить, что в течение ноября в Херсонской области были зарегистрированы 38 преступлений, изъяли 114 единиц оружия 67 500 единиц боеприпасов, из которых 1 тыс. — снаряды и мины.