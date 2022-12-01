Киев, 1 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Недовольный переговорным процессом между Москвой и Киевом секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что от России нужно просто избавиться. Об этом он заявил 1 декабря на Киевском форуме безопасности.

ИА REGNUM Россия

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«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», ― указал Данилов.

При этом он считает, что садиться за один стол переговоров с Россией «недостойно» для народа Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не просит Киев начать переговоры, а только напоминает, что открыта для них. С таким заявлением 1 декабря выступил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва пока не может вести новые переговоры с Киевом из-за непримиримой позиции украинской стороны.

Добавим, что, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, киевскому режиму не стоит выдвигать предварительные условия для переговоров с Россией. Этим он совершил бы ошибку. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский напрасно «нарушает классические принципы переговорного процесса».