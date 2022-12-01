Белгород, 1 декабря, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Село Муром Шебекинского округа Белгородской области 1 декабря обстреляли боевики киевского режима. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграммное-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Повреждённый дом

«Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Он отметил, что село обстреливали в течение всего дня. Два частных домовладения получили повреждения, была повреждена линия электропередачи.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработали средства ПВО, кроме Шебекинского округа, под обстрел попали сёла Валуйского округа.