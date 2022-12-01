Москва, 1 декабря, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России пообещали ответить на высылку российского дипломата из Литвы. Об этом 1 декабря сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — говорится в заявлении министерства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудник дипломатического посольства России в Литве был признан персоной нон грата.