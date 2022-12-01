Байден ставит безопасность США под угрозу ради Украины — Asia Times
Asia Times: Байден ставит безопасность США под угрозу
Вашингтон, 1 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Правда о потерях Украины в ходе спецоперации выявила тупиковость положения США в борьбе с Россией, сообщает Asia Times.
Журналисты издания приводят данные, согласно которым численность ВСУ составляет около 198 тысяч человек, резервы постепенно истощаются, а миллионы граждан бежали из страны.
«Если президент США Джо Байден не изменит курс, его ждет кризис нацбезопасности, который станет концом всего его президентства», — пишет издание.
Кроме того, европейские ресурсы сократились до критического уровня, и дальнейшие поставки киевскому режиму могут оказаться невозможными, считает обозреватель издания.
Сообщается также, что Конгресс США, вероятно, спросит с Белого дома, почему администрация Байдена поставила безопасность США под угрозу ради интересов Киева.
«Совершенно очевидно, что Конгресс прекратит выделять Украине оружие на миллиарды долларов, если его не хватает самим США», — предупредил обозреватель статьи, поясняя, что сорвались военные поставки на Тайвань.
Издание отмечает, что когда страны ЕС накроет финансовый кризис и усилятся проблемы в области энергетики, Джо Байдену придется смириться с риском провала, а это может перечеркнуть его планы на выборы 2024 года. Так, если глава США хочет вернуть доверие и удержать пост, ему придется сменить курс по вопросу Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден готов прибегнуть к военным средствам, чтобы не допустить появления ядерного оружия в Иране.
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