Вашингтон, 1 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Правда о потерях Украины в ходе спецоперации выявила тупиковость положения США в борьбе с Россией, сообщает Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Журналисты издания приводят данные, согласно которым численность ВСУ составляет около 198 тысяч человек, резервы постепенно истощаются, а миллионы граждан бежали из страны.

«Если президент США Джо Байден не изменит курс, его ждет кризис нацбезопасности, который станет концом всего его президентства», — пишет издание.

Кроме того, европейские ресурсы сократились до критического уровня, и дальнейшие поставки киевскому режиму могут оказаться невозможными, считает обозреватель издания.

Сообщается также, что Конгресс США, вероятно, спросит с Белого дома, почему администрация Байдена поставила безопасность США под угрозу ради интересов Киева.

«Совершенно очевидно, что Конгресс прекратит выделять Украине оружие на миллиарды долларов, если его не хватает самим США», — предупредил обозреватель статьи, поясняя, что сорвались военные поставки на Тайвань.

Издание отмечает, что когда страны ЕС накроет финансовый кризис и усилятся проблемы в области энергетики, Джо Байдену придется смириться с риском провала, а это может перечеркнуть его планы на выборы 2024 года. Так, если глава США хочет вернуть доверие и удержать пост, ему придется сменить курс по вопросу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден готов прибегнуть к военным средствам, чтобы не допустить появления ядерного оружия в Иране.

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