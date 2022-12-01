Санкт-Петербург, 1 декабря, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложит федеральным властям выдавать жилищные сертификаты гражданам РФ, депортированным из недружественных государств за поддержку интересов России.

Kakprosto.ru Жилищные условия

Соответствующее обращение глава региона решил направить в правительство РФ и администрацию президента РФ после личной встречи с бывшими жителями Эстонии, которые были оттуда высланы за сохранение памяти о советских воинах-освободителях.

Двое мужчин пришли на личный приём к губернатору Ленобласти в Кингисеппском районе, граничащем с Эстонией. Их выдворили из этой враждебной к России страны за поддержку акции «Бессмертный полк», проведение которой запрещено антироссийским правительством в Таллине. Теперь этим людям необходима помощь в обустройстве на территории России.

«Намерен на следующей неделе обсудить проблему в администрации президента и правительстве России. Занимаю твердую позицию и буду настаивать на внесении изменений в федеральное законодательство, которые позволят давать жилищные сертификаты не только тем, кто живет в зоне боевых действий, но и тем, кто депортирован по политическим причинам за то, что отстаивал интересы России за рубежом, чтил память павших советских воинов, участвовал в акциях «Бессмертный полк», — сказал Александр Дрозденко.

Напомним, ранее жилищные сертификаты начали выдавать жителям Херсонской области, эвакуированным из районов боевых действий вглубь российской территории.