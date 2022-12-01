Краснодар, 1 декабря, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Нефтегазовая компания «Сибур Холдинг» продолжает успешно работать, несмотря на санкции Запада и США. В том, что в компании и в целом в отрасли и дальше так будет, сомневаться не приходится, считает президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Компания работает, работает успешно. Уверен, что, несмотря на все происки завистников, она и будет работать успешно. Вся отрасль и ваша компания, сомнений здесь нет», — заявил президент в ходе разговора с молодыми учеными на Конгрессе молодых ученых в образовательном центре «Сириус».

Как сообщало ИА REGNUM, в компании «Сибур» в 2021 году заявили о том, что за последнее десятилетие она реализовала более десяти проектов федерального значения, инвестиции в запуск новых продуктопроводов и обновление действующих составили более 100 млрд рублей.