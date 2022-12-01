Тбилиси, 26 июня, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Правительство Грузии составило, наконец, обещанный список «Отхозория-Татунашвили», в который на данном этапе внесло 33 лиц, обвиняемых в различных преступлениях против граждан Грузии. Как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, список утвержден на состоявшемся 26 июня первом заседании нынешнего правительства.

«В список «Отхозория-Татунашвили внесены те обвиняемые и осужденные лица, которые уличены в совершении на оккупированных территориях таких преступлений против граждан Грузии, как убийство, похищение, пытки и другие, а также в покрывании лиц, совершивших такие преступления. Пока в списке 33 человека, которые совершили различные преступления начиная с 1991 года до настоящего времени. Но этот список не является исчерпывающим, так как правоохранительные органы продолжают расследование, и список может увеличиться», — заявил премьер-министр.

По его информации, правительство Грузии определило и те мероприятия, которые мировое сообщество должно будет применить к внесенным в список лицам для установления против них всех возможных ограничений и исполнения закона.

О необходимости составления списка «Отхозория-Татунашвили» в Грузии заговорили после того, как в Ахалгори (Ленингори) был задержан, а на следующий день, 23 февраля текущего года погиб в Цхинвальской больнице гражданин Грузии Арчил Татунашвили. Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года на границе с Абхазией, и грузинская сторона до сих пор безуспешно требует от абхазской и российской сторон наказания и выдачи Грузии его убийцы.