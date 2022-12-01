Минск, 1 декабря, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) своим отказом не допустить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встречу Совета министров иностранных дел (СМИД) организации продемонстрировала свою слабость. Об этом говорится в обращении умершего главы МИД Белоруссии Владимира Макея, опубликованном 1 декабря на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Osce.org ОБСЕ

Читайте также: МИД России: недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ говорит о безумии Варшавы

Макей указал на то, что «сегодня Европа в огне», а политическая площадка для диалога и уважительного обсуждения ОБСЕ «еле дышит». При этом, по его словам, многие в ОБСЕ считают, что для того, чтобы остановить этот пожар, «нужно просто выявить виновного, а затем демонизировать, изолировать и наказать его».

«Это краткое описание западного подхода к России и Белоруссии. Оно выразилось в запрете на участие в этой встрече российского министра. Мы сожалеем об этом решении, поскольку оно убивает ОБСЕ», ― говорится в речи.

Также по теме: Песков прокомментировал отказ Польши пустить Лаврова на СМИД ОБСЕ

Макей также отметил, что «замалчивание голоса тех, с кем не согласен, некоторые люди считают признаком силы своих принципов», однако, по его словам, «по сути, единственное, что показывает такое действие, ― это боязнь альтернативной точки зрения и слабость».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польши оказались допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который проходит в Лодзи 1–2 декабря. В Министерстве иностранных дел России такое решение назвали беспрецедентным и провокационным.