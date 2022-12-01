Москва, 1 декабря, 2022, 18:14 — ИА Регнум. США предложили возобновить выпуск боевых систем советской разработки на предприятиях стран Варшавского договора с целью поставки его на Украину. Против этого предложения выступили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Kremlin.ru Владимир Путин

В ведомстве заявили, что США, подталкивая страны Варшавского договора к этому шагу, фактически нарушают международное право в области контроля за вооружениями. В случае принятия этой инициативы к действию Россия оставляет за собой право на ответные меры, подчеркнули в ФСВТС.

«Руководство США, не являясь стороной соглашений и не неся за это никакой ответственности, подталкивает своих союзников к нарушению основополагающих норм международного права в области контроля за обычными вооружениями. В этой связи российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры», — сказано в заявлении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Подчеркивается, что в свое время странам организации Варшавского договора оказывалась помощь со стороны СССР в организации производства советских образцов вооружений и военной техники, в свою очередь «лицензиаты брали на себя обязательства не поставлять производимую продукцию в другие страны без письменного согласия СССР».

Поскольку в настоящее время правопреемником СССР является Россия, то она примет меры в случае нарушения договора.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО намерены вложиться в возрождение производства советских вооружений для помощи Украине.