Москва, 1 декабря, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Возможность выхода банковского сектора РФ «в ноль» по итогам 2022 года увеличивают финансовые результаты октября. Об этом 1 декабря заявил на пресс-конференции глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«У нас октябрь был достаточно успешным в каком-то смысле, там тоже есть разовые вещи, он был немного аномальным. Сейчас, наверное, вероятность того, что мы выйдем в ноль, она увеличилась», — сказал он.

При этом Данилов уточнил, что из разовых факторов в октябре текущего года можно отметить обратную валютную переоценку банками.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября стало известно, что банки Узбекистана, Киргизии и Таджикистана присоединились к российской системе быстрых платежей.