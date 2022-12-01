Цена на нефть марки Brent превысила $89 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снова стала выше $89
Лондон, 1 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Цена фьючерсов на нефть марки Brent к вечеру 1 декабря достигла $89,08 за баррель. Данные публикует лондонская биржа ICE.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
Утро на бирже началось с роста цены Brent на 0,5% до $87,41 за баррель. К 17:00 (мск) она выросла на 2% до $89,08, после чего рост замедлился.
Стоит отметить, что цена Brent превысила планку $89 впервые с 23 ноября. 4 декабря должно пройти заседание членов ОПЕК+, на котором обсудят возможное снижение объёмов нефти.