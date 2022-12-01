Лондон, 1 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Цена фьючерсов на нефть марки Brent к вечеру 1 декабря достигла $89,08 за баррель. Данные публикует лондонская биржа ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Утро на бирже началось с роста цены Brent на 0,5% до $87,41 за баррель. К 17:00 (мск) она выросла на 2% до $89,08, после чего рост замедлился.

Стоит отметить, что цена Brent превысила планку $89 впервые с 23 ноября. 4 декабря должно пройти заседание членов ОПЕК+, на котором обсудят возможное снижение объёмов нефти.