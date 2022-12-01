Киев, 1 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Священников из Киево-Печерской лавры заподозрили в том, что они якобы прославляли Россию. Такие обвинения служителям церкви выдвинула СБУ.

Michele Ursino Киево-Печерская лавра

«Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли «русский мир», ― говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

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Уточняется, что подозреваемым вменяют статью Уголовного кодекса Украины о оправдании и «глорификации» действий России против Украины.

В СБУ добавили, что факт противоправных действий «одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в той службе», был установлен в ходе досудебного расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, СБУ пришло с обысками в Киево-Печерскую лавру 22 ноября. В ведомстве пояснили, что проводят оперативные мероприятия на территории лавры для противодействия «взрывной деятельности российских спецслужб» на территории Украины.

По информации спецслужбы, цель их действий заключается в недопущении «использования лавры как ячейки русского мира».