Сочи, Краснодарский край, 1 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Хорошей является идея мероприятий-спутников Конгресса молодых учёных, заявил 1 декабря президент страны Владимир Путин в центре «Сириус».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Сама по себе идея конгрессов-спутников — она очень правильная и хорошая», — сказал президент на встрече с молодыми учёными, добавив, что руководство страны постарается «привлечь какие-то крупные компании для софинансирования».

Напомним, в конце октября президент поручил рассмотреть вопрос о целесообразности проведения на площадках госкомпаний и госкорпораций мероприятий-спутников Конгресса молодых учёных.

Цель таких мероприятий — дать передовым научным коллективам возможность продемонстрировать технологические инновации и возможности их использования организациями реального сектора экономики.