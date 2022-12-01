Москва, 1 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. С начала 2022 года состояние наиболее богатых российских бизнесменов уменьшилось почти на $74,3 млрд. Это следует из обнародованного 1 декабря «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), рассчитываемого на основе стоимости акций компаний.

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Согласно этим данным, на $9,3 млрд уменьшилось состояние акционера горно-металлургического холдинга Evraz Романа Абрамовича, которое теперь составляет $8,7 млрд. Далее следует акционер производителя природного газа компании «Новатэк» Геннадий Тимченко, потерявший $8,48 млрд, состояние которого теперь составляет $13,9 млрд. За ним идёт акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чьё состояние уменьшилось на $7,79 млрд и стало составлять $21 млрд.

Также указывается, что состояние основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга снизилось на $10,8 млрд, составив $7,72 млрд.

При этом уточняется, что состояние бывшего члена совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева выросло на $2,37 млрд и стало составлять $10,3 млрд. Также на $286 млн, до $5,89 млрд увеличилось состояние главы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук, и на $92,6 млн — до $31 млрд, состояние президента горно-металлургической компании «Норникель» и холдинга «Интеррос» Владимира Потанина.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что команда прокуроров Франции изучает, каким образом дочь российского миллиардера, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова стала владелицей нескольких роскошных вилл на Ривьере, и кто является конечным бенефициаром.