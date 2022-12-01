Москва, 1 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В ходе пленарного заседания II всероссийского семинара-совещания «Российское казачество» атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной думы РФ Николай Долуда обратил внимание руководителей рабочих групп в регионах, войсковых атаманов, представителей отраслевых ведомств, лидеров казачьего молодежного движения на необходимость соблюдения условий, которые обеспечат эффективность дальнейшего развития российского казачества и придадут казачьему движению новый импульс.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Казаки

«Для выполнения задач, поставленных перед российским казачеством президентом Российской Федерации, необходимо исполнить ряд факторов, — отметил он. — Первое — это подбор сильных, храбрых, мужественных атаманов всех уровней, начиная от первичного звена и заканчивая войсковыми казачьими обществами. Атаман должен быть сильным управленцем, организатором и лидером, который может консолидировать казачье общество на выполнение именно тех задач, которые поставлены президентом Российской Федерации. Второе – любое казачье общество должно иметь жёсткую дисциплину, управляемость, казаки должны иметь боевую подготовку – это сейчас очень и очень важно. И выполнять те задачи, которые поставлены в Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества законом Российской Федерации, а также президентом страны. И третье, что я считаю самым главным фактором, — это организация взаимодействия между органами региональной, муниципальной исполнительной власти и казачьими обществами. Именно в нем камень преткновения. Если мы эту проблему решим, поверьте, развитие казачества получит совершенно иной импульс, совершенно иное направление и совершенно иную интенсивность. Потому Федеральное агентство по делам национальностей второй год подряд проводит Всероссийский семинар-совещание «Российское казачество», где мы будем рассказывать руководителям рабочих групп, представителям министерств просвещения, науки и высшего образования, лидерам казачьих молодежных организаций – каким образом выстраивать это взаимодействие».

По мнению Николая Долуды, в российском казачестве есть атаманы, сильные казачьи лидеры. Он поблагодарил атаманов войсковых казачьих обществ: Кубанского — Александра Власова, Всевеликого войска Донского — Сергея Бодрякова, Оренбургского – Владимира Романова, Терского – Виталия Кузнецова, Черноморского – Антона Сироткина, Волжского – Юрия Иванова. «Честь и хвала этим атаманам! Казаки им поверили! И в трудную минуту встали на защиту Родины – сформировали и постоянно пополняют одиннадцать казачьих добровольческих отрядов!», — заявил он.