Вильнюс, 1 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников посольства Российской Федерации в Вильнюсе персоной нон грата. Об этом заявлено в сообщении, опубликованном 1 декабря на официальном сайте ведомства.

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«Сотрудник посольства объявлен нежелательной персоной в связи с деятельностью, которая не согласуется с дипломатическим статусом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотруднику дипломатического представительства необходимо покинуть территорию Литовской Республики в течение пяти дней.

Персона нон грата — дипломатический термин, означающий иностранное лицо, которому властями принимающей стороны отказано в одобрении осуществления дипломатической деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Литвы Гитанас Науседа утвердил государственный бюджет на 2023 год с дефицитом в размере 4,9%.