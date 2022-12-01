Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 1 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Проблему нехватки химических реагентов, внесенных в санкционные списки, и их производства в России пообещал решить президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 1 декабря в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории «Сириус».

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил российский лидер, соответствующее предложение одного из участников встречи продиктовано существующей на сегодняшний день ситуацией.

«Да и раньше всё, что касается этого направления по реагентам, вопросов было много, а сейчас их стало ещё больше. Поэтому обязательно сформулируем такое поручение Мипромторгу, и значит, — Министерству образования и науки. И, надеюсь, решение найдём», — сказал он.

При этом Путин уточнил, что, по его мнению, для организации работы по микротоннажной химии не нужна «какая-то колоссальная субсидия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России примут все необходимые решения для того, чтобы льготы российских ученых распространились на их коллег из новых регионов нашей страны.