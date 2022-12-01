Краснодар, 1 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Многие жители России признаются в необходимости психологической помощи. При этом должным образом вопрос её оказания не поставлен. Причиной является отсутствие внимания к этой проблеме со стороны государства. Такие вывозы сделал президент РФ Владимир Путин, сообщив о своих замечаниях 1 декабря участникам второго Конгресса молодых ученых.

Kremlin.ru Владимир Путин

По словам Путина, согласно данным ВЦИОМ, в 2021 году установлено, что помощь психологов требуется 15% граждан России, а среди молодежи таких нуждающихся в психологической поддержке — 35%.

«Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются, и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях <…> должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», — заявил Путин.