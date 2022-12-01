Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 1 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Власти России примут все необходимые решения для того, чтобы льготы российских ученых распространились на их коллег из новых регионов нашей страны. Об этом 1 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории «Сириус».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Есть вопросы, связанные с тем, чтобы на всех распространялись те стандарты и льготы, которыми пользуются ваши российские коллеги… Это касается всей социальной составляющей», — сказал он.

При этом глава Российского государства отметил, что он имеет в виду российских учёных, проживающих в Запорожской и Херсонской областях и в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

«Мы обязательно примем все решения по этим вопросам», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин выступил в поддержку российских производителей.