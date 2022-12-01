Амстердам, 1 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Нидерланды, Норвегия и Эстония скооперировались, чтобы передать киевскому режиму полевой госпиталь. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба минобороны Нидерландов

Publicdomainpictures.net Госпиталь

«Он состоит из нескольких контейнеров, в которых размещены отделение интенсивной терапии и операционная. Три страны также оказывают необходимую поддержку и медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Эстония предоставила контейнеры и обучит украинских специалистов, а Нидерланды и Норвегия заплатили за это. Кроме того, страны подарят Киеву восемь бронемашин для вывоза раненых.

«С помощью этого мобильного оперативного госпиталя украинцы также могут спасать жизни солдат, находящихся недалеко от фронта», — заявила по этому поводу министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.