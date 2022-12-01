Сочи, Краснодарский край, 1 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Вопрос распространения налогового вычета на производителей научных приборов, а также расходных материалов будет обсуждаться с Минфином России, заявил 1 декабря президент страны Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«С правительством обязательно поговорим, — сказал президент, общаясь с молодыми учёными в центре «Сириус». — Идея ваша абсолютно правильная».

Президент высказал предположение, что Минфин РФ «с ума не сойдёт» от таких нововведений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РФ в середине октября был принят закон о расширении перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета.

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