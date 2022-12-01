Лондон, 1 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил не уходить из политики и снова выставить свою кандидатуру на парламентских выборах, сообщает газета Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Газета пишет, что Борис Джонсон должен был до 5 декабря заявить своих планах по участию во всеобщих парламентских выборах, которые пройдут до конца 2024 года. Переизбрание в Палату общин позволит британскому политику побороться за пост премьер-министра страны.

Сообщается также, что Борис Джонсон имеет право передумать и отказаться от участия в выборах.

Согласно опросу социологической компании Savanta, Борис Джонсон имеет не большие шансы на успех. Уровень поддержки Консервативной партии опустился до 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от претензий на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства.

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