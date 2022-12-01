Вашингтон, 1 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Виниловую пластинку и компакт-диск с саундтреком к фильму французского режиссера Клода Лелуша «Мужчина и женщина» 1966 года подарит президенты США Джо Байдену его французский коллега Эммануэль Макрон, который находится в Вашингтоне с визитом. Об этом 1 декабря сообщает телеканал BFM.

The White House Эмманюэль Макрон и Джо Байден

По информации источника, французский лидер отдаст свои подарку Байдену в ходе торжественного обеда, устраиваемого в Белом доме в честь Макрона и его супруги Брижит Макрон.

Также отмечается, что, по информации телеканала, этот подарок связан с личной историей Байдена и его супруги Джилл Байден, которые смотрели этот именно этот фильм во время своего первого свидания.

Кроме того, уточняется, что в состав делегации сопровождающей Макрона делегации входит сам режиссёр Клод Лелуш, в чьей карьере указанный фильм сыграл решающую роль.

При этом добавляется, что также Макрон подарит Байдену часы марки LIP, свитер модного дома Saint James и изысканную чашу от знаменитого французского ювелирного дома Christofle.

Отметим, Эммануэль Макрон прибыл в США с визитом 29 ноября и пробудет в Вашингтоне четыре дня.