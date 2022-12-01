Париж, 1 декабря, 2022, 17:28 — ИА Регнум. О том, что переговоры с участием Киева об урегулировании ситуации на Украине «ещё возможны», заявил 1 декабря французский президент Эммануэль Макрон в интервью ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Возможно ли вернуться за стол переговоров и договориться о чём-нибудь? — сказал Макрон. — Думаю, что это всё ещё возможно».

При этом французский лидер объяснил, что, по его мнению, не является «хорошим миром» для Киева.

Макрон считает, что «хороший мир» — это вовсе не тот мир, «который будет навязан Украине другими». И не «мир, от которого одна из сторон откажется в среднесрочной и долгосрочной перспективе».