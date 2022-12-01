Молдавия, 1 декабря, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Против вступления Молдавии в состав Североатлантического альянса (НАТО) выступают более половины (54,5%) жителей республики. Это следует из обнародованных 1 декабря результатов опроса центра социологических исследований CBS-Research.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Уточняется, что исследование проводила с 29 октября по 10 ноября компания CBS-Research по заказу Института общественной политики и в нём участвовали 1132 совершеннолетних жителя страны, погрешность составляет 3%.

Также указывается, что на вопрос о том, как они голосовали бы, если бы в будущие выходные произошёл референдум по вопросу вступления Молдавии в состав альянса, 54,5% респондентов (59,9% участников подобного же опроса в октябре) ответили, что они высказались бы против этого, 23,1% опрошенных (9,9% в октябре) не определились в этом вопросе и только 22,4% (30,4% ранее) высказались бы за вступление страны в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Молдавии пытаются замять скандал, вызванный сливом в сеть переписки высших чиновников, поэтому обвиняют во всём Россию.