Москва, 1 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой кубинского парламента Эстебаном Ласо Эрнандесом заявил, что Москва ценит товарищеское взаимодействие с латиноамериканским государством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы теснейшим образом координируем наши действия на международной арене, очень ценим это товарищеское взаимодействие», — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ назвал своевременным визит главы кубинского парламента и отметил, что экономические связи двух стран находятся в приоритете: «Наши экономические связи находятся на приоритетном контроле наших руководителей…».

Ранее ИА REGNUM передавало слова Сергея Лаврова об уничтожении ключевой для Вооруженных сил Украины инфраструктуры в ходе специальной военной операции.