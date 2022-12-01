Вильнюс, 1 декабря, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил направленный сеймом (парламентом) страны государственный бюджет на 2023 год, в котором предусмотрен дефицит в размере 4,9%. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба главы государства.

Литва

Глава республики отметил, что важно учесть сложную геополитическую ситуацию и желание властей разместить в Литве силы НАТО. Для этих целей придётся направить значительные средства на оборону.

«Особенно важно предусмотреть возможности взятия от имени государства кредитов на военные инфраструктурные проекты, что обеспечивается ассигнованиями на оборону в 3% ВВП», — говорится в обращении Науседы.

Стоит отметить, что в Литве были депутаты, которые выступали против таких значительных отчислений на военные нужды. Они отмечали, что дефицит госбюджета на уроне 5% вызовет реакцию на международном рынке, а кредиты для республики станут дороже. В 2022 году на оборону в стране выделили 2,52% ВВП.