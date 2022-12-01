Москва, 1 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря 2022 года, отмечается Всероссийский день хоккея — праздник, посвященный одному из традиционных зимних видов спорта. В России хоккей развивается не только на профессиональном, но и на любительском уровне. Одна из важных задач — обучение и воспитание подрастающего поколения хоккеистов, которое сможет удерживать высокую планку, заданную российскими командами на международном уровне. Популяризировать спорт и вовлекать в него россиян всех возрастов помогают любительские проекты, которые реализуются в разных уголках страны. Поиск и поддержка таких инициатив — ключевая задача Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Цитата сайта tyvigre.ru Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Хоккей — один из востребованных видов спорта как среди взрослых, так и среди детей. Это подтверждает статистика конкурса «Ты в игре», в котором хоккей занимает одно из лидирующих мест по количеству подаваемых заявок. Интерес россиян к этому спортивному направлению отмечает и Континентальная хоккейная лига (КХЛ), которая реализует собственные проекты по популяризации хоккея. В этом году КХЛ выступает партнером третьего сезона «Ты в игре» и ментором по развитию проектов.

Конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Ты в игре» помогает находить и отмечать яркие спортивные инициативы, которые мотивируют россиян регулярно вести активный образ жизни. С помощью конкурса авторы проектов в любительском спорте могут заявить о себе на всю страну, а также получить бесценный опыт, знания и денежные призы. Финалисты в пяти основных номинациях конкурса получат по 300 тысяч рублей, а победитель станет обладателем гран-при в 1 миллион рублей. В этом году «Ты в игре» проводится в третий раз. Подать заявку можно на официальном сайте tyvigre.ru до 23 января 2023 года.

За два сезона «Ты в игре» в конкурсе приняли участие более 6600 проектов со всей России. Победителем первого сезона стал хоккейный проект из Санкт-Петербурга — «Детская следж-хоккейная лига». Цель инициативы — развитие адаптивных видов хоккея и повышение их роли в социальной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью. Это мощное объединение, которое готовит тренеров, проводит соревнования и помогает исполнить мечту ребят с ограниченными возможностями здоровья в городах и поселках по всей стране.

«В любительском спорте, в том числе в хоккее, многие инициативы создаются энтузиастами, которые впервые сталкиваются с управлением и продвижением проектов. Без поддержки со стороны, без знаний и опыта развивать свою идею непросто. «Ты в игре» помогает авторам заполнить пробелы в вопросах масштабирования, менеджмента, а также организации внутренних процессов. Так, благодаря конкурсу мы смогли многому научиться и вышли на качественно новый уровень: прошли через трансформацию из лиги в Федерацию адаптивного хоккея, увеличили количество участников и охват проекта, расширили свое присутствие. Теперь более 470 ребят из 30 регионов России могут следовать за мечтой и играть в следж-хоккей», — отмечает автор проекта Анастасия Барадачева.

Третий сезон «Ты в игре» стартовал 25 октября 2022 года. Хотя прием заявок еще не закончен, среди участников уже немало проектов, посвященных хоккею. Например, «Дворовая хоккейная лига» из Перми. Своей целью ДХЛ ставит объединение дворовых команд региона, привлечение россиян разных возрастов к регулярным занятиям хоккеем и пропаганду здорового образа жизни. Участвовать можно всем желающим в возрасте от 13 лет, главное — наличие минимальной экипировки. В каждой команде от 5 до 15 игроков. На данный момент в проекте задействованы 60 участников из Перми.

«Многие начинают свое знакомство с хоккеем с товарищеских матчей, которые проводятся во дворах. Однако чаще всего это увлечение не выходит за пределы «коробки» или вовсе остается приятным воспоминанием из детства. Мы хотим, чтобы каждый мог почувствовать драйв полноценных хоккейных турниров, проникнуться этими впечатлениями и выйти на новый уровень. Ведь хоккей — это яркий и необычный вид спорта с непередаваемыми эмоциями, которые стоит пережить каждому», — комментирует автор проекта Голубев Михаил.

Еще один хоккейный проект третьего сезона — «Хоккей Войвожа» из Республики Коми. Основная идея проекта — создание комфортных условий для развития хоккея с шайбой в поселке городского типа Войвож. Инициатива существует с 2021 года и рассчитана на любителей в возрасте от 18 до 60 лет, которые покажут пример подрастающему поколению и мотивируют заниматься хоккеем в спортивной секции. Занятия проводит инструктор по хоккею, благодаря усилиям которого организуются интересные и плодотворные тренировки, а также соревнования с приглашением команд из ближайших поселков и городов. В сезон 2021-2022 команда Войвож участвовала в пяти межмуниципальных и республиканских турнирах, в трех из которых заняла первое место. Всего в проект вовлечено 32 участника хоккейного клуба и не менее 50 человек болельщиков.

«Хоккей с шайбой — один из наиболее популярных и любимых видов спорта у нас в поселке Войвож. В условиях долгой северной зимы дети и взрослые активно принимают участие в тренировках и соревнованиях — и как игроки, которые выходят на лед, и как болельщики, поддерживающие свою команду с трибун. Хоккей объединяет жителей всех возрастов, дарит им заряд позитива и бодрости, а также выступает в роли интересного хобби. Поэтому так важно, чтобы этот вид спорта развивался по всей стране и каждый мог приобщиться к нему», — отмечает автор проекта Корнева Ольга.

Участвовать во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» могут физические и юридические лица с онлайн- и офлайн-инициативами. Главное, чтобы проект функционировал в настоящее время в сфере любительского спорта, отличался яркой идеей, был социально значимым, ставил своей целью улучшение качества жизни россиян и в него уже было вовлечено не менее пяти человек. Подать заявку можно в одной из пяти номинаций.

1. «Точка старта» — проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.

2. «Масштаб» — проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

3. «Дети в спорте» — направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет.

4. «Трансформация в спорте» — направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.

5. «Безграничные возможности» — проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

У конкурса «Ты в игре» также есть партнеры, которые организуют четыре дополнительные номинации с особыми призами.

»#НашСпортЗдесь» — номинация мультиплатформенного оператора Триколор, за победу в которой смогут побороться все участники «Ты в игре». В рамках информационной поддержки конкурса на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре».

»#СпортРядом» — партнерская номинация с российским производителем спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. В новом сезоне конкурса было принято решение оказать поддержку спортивным проектам, которые реализуются на базе инфраструктурных объектов, построенных благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Победители номинации получат поддержку и специальные призы от партнера IRON KING.

«Медиа» — специальная партнерская номинация от издания «Чемпионат» для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).

«Народное голосование» — номинация, доступная для 250 инициатив, прошедших в лонг-лист «Ты в игре». Победитель будет выбран путем голосования пользователей на официальном сайте конкурса и получит призы от партнеров конкурса.

Партнером «Ты в игре» является Континентальная хоккейная лига (КХЛ). В рамках сотрудничества КХЛ выступит на конкурсе в роли ментора по развитию проектов. На менторство смогут попасть любые яркие и интересные инициативы независимо от вида спорта, направленности и номинации. Ключевое условие — проекты должны популяризировать любительский спорт и вовлекать россиян в активный образ жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, номинации третьего сезона конкурса поддерживают партнеры конкурса: мультиплатформенный оператор Триколор, российский производитель спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. Триколор также оказывает конкурсу информационную поддержку, в рамках которой на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре». РМОУ проведет образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Ход конкурса освещают ведущие СМИ. Информационную поддержку конкурсу оказывает «РБК Life» — ваш гид по свободному времени. Российский спортивный интернет-портал Championat.ru, лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа».

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.