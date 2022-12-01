Нью-Дели, 1 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Россия является членом «Группы двадцати», поэтому Индия намерена работать с Москвой в рамках своего председательства в G20. Об этом 1 декабря на брифинге заявил представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

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«Мы будем ожидать, что она (Россия ― прим. ИА REGNUM) будет участвовать в процессе», ― подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что «Группа двадцати» ― «это важное объединение, которое работает на основе важного принципа ― принципа консенсуса».

«И как председатель Индия будет строить этот консенсус. И мы уже занялись этим в заключительной части саммита на Бали», ― напомнил представитель индийского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября президент Индонезии Джоко Видодо передал титул председателя G20 премьер-министру Индии Нарендре Моди на закрытии саммита «Большой двадцатки» на Бали.

Как заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш, подготовка к следующему саммиту G20, который состоится осенью 2023 года в Индии, начнётся в стране уже через неделю.