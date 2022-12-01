Москва, 1 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых 1 декабря заявил, что Россия всегда сможет найти технологических партнеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Партнеры всегда найдутся, здесь у меня нет никаких сомнений. Если будет делать на хорошем уровне, партнеры технологические будут всегда», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что несмотря на ситуацию в мире, представители 40 стран приехали в Сочи и будут работать на конгрессе молодых ученых.

«Искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку, и не закрыть навечно», — добавил президент.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин согласен с тем, что страна нуждается в создании инженерного центра.