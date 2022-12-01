Минск, 1 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Белоруссия не готовится к ведению войны, но обязана реагировать на действия соседей. Об этом 1 декабря заявил журналистам глава Минобороны республики Виктор Хренин.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«К сожалению, соседние государства активными шагами милитаризируются», — сказал военный министр.

Он подчеркнул, что Белоруссия готовится к обороне и не собирается ни на кого нападать. При этом Минск будет реагировать на действия враждебных сил.

«Провокации, которые могут быть, на которые мы продумываем, как отвечать, наверно, это где-то в их интересах, чтобы мы туда втянулись», — объяснил Хренин.

Министр добавил, что Минск будет самостоятельно решать, как именно реагировать на провокации.