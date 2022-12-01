Сеул, 1 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Южной Кореи сформировали эскадрилью космических операций, сообщает Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Создание эскадрильи символизирует крепкую волю военно-воздушных сил, которые сосредоточены на укреплении своих возможностей в космических операциях», — заявил майор ВВС Ким Чжон Ха, руководитель эскадрильи.

Торжественную церемонию, посвященную запуску нового соединения на авиабазе Осан, посетил начальник штаба ВВС генерал Чжун Сан Хва.

Эскадрилья объединяет подразделения космических операций, центр космической разведки, центр контроля за спутниками, которые ранее функционировали отдельной. Эскадрилья создана для мониторинга объектов на околоземной орбите и контроля за военными разведывательными спутниками.

Ожидается, что эскадрилья космических операций Южной Кореи будет сотрудничать с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи заявил, что страна собирается в 2032 году отправить на Луну космический аппарат для исследований, а в 2045 году — покорить Марс.