Москва, 1 декабря, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Депутаты, политологи и медиаэксперты по-разному отнеслись к призывам главы Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева о том, что СМИ должны быть осторожными, когда освещают специальную военную операцию, и печься о том, чтобы «не навредить военным». Часть опрошенных ИА REGNUM специалистов увидели в словах Соловьева попытку защитить самих журналистов от проблем с российской судебной системой, но другие призвали не забывать и о первопричине появления подобных заявлений.

Василий Иванов ИА REGNUM Пресса

В частности, депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) отметил в беседе с ИА REGNUM, что позицию Союза журналистов России можно расценивать как заботу о коллегах, которые могут пострадать из-за коллизий, создаваемых законодательством РФ. Однако, по его мнению, существующего количества ограничений и не понадобилось бы, если бы с гражданами велся более открытый диалог.

«Если власть будет поддерживать диалог с людьми и будет меньше врать, тогда понадобится меньше ограничений. Я, например, некоторые ответы из Минобороны не могу публиковать, потому что это вызовет шквал ненависти, причем не к конкретным чинушам, а к армии в целом», — заметил депутат.

В то же время Делягин обратил внимание, что в призывах СЖР содержится элемент перестраховки, чтобы журналисты, написав то, что они видят, не попали под уголовную статью. В качестве примера депутат привел ситуацию с оставлением Херсона. «Если вы поддерживаете это оставление, то вы попадаете под статью УК об отрицании территориальной целостности Российской Федерации, а если вы выступаете против, то попадаете под статью УК об оскорблении российской армии», — пояснил Делягин.

«Безусловно, самоцензура должна иметь место, но вообще говоря, все журналисты, которые отправляются в соответствующие горячие точки, проходят необходимый инструктаж», — заключил депутат.

Политолог Анна Фёдорова, в свою очередь, призвала не забывать, что отталкиваться надо от приказа ФСБ РФ касательно перечня чувствительной информации военного характера, который вступил в силу 1 декабря 2022 года.

«С сегодняшнего дня вступает в силу приказ ФСБ России от 04.11.2022 г. №547, утверждающий перечень чувствительной информации военного характера. Например, сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки; сведения о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне; сведения о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск, воинских формирований и органов; сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, воинских формированиях и органах», — сказала Фёдорова.

По её словам, «можно сколько угодно рассуждать, должно быть освещение СВО осторожным или не должно», но стоит помнить, что все подобные обсуждения носят рекомендательный характер, а приказ ФСБ — «очень даже обязателен к исполнению»: «Разумеется, сейчас все будут думать десять раз, прежде чем что-то чувствительное написать».

Журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич, который последние полгода работает на освобождённых от ВСУ территориях России, считает, что тезис главы Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева — «главное — не навредить военным» — нужно расширить.

«Люди, которые не разбираются в вопросах тактики, стратегии, военного планирования, свои дилетантские рассуждения пытаются выдавать за истину в последней инстанции. Это реальная угроза, с которой мы столкнулись на освобождённых территориях», — пояснил Александр Малькевич.

По его словам, вторая угроза возникает тогда, когда люди в желании привлечь к себе внимание, получить больше читателей и просмотров не задумываются о последствиях.

Напомним, как сообщалось ранее, глава Союза журналистов Владимир Соловьев заявил, что при освещении СВО «главное — не навредить военным».