Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 1 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. На заводе японской автомобильной корпорации Toyota в Санкт-Петербурге начался процесс консервации производственных мощностей. Тем временем федеральные и петербургские власти обсуждают возможные варианты использования предприятия, которое выпускало модели Camry и RAV4.

Пресс-служба завода Toyota в Санкт-Петербурге Завод Toyota в Петербурге (архивное фото)

Напомним, 30 ноября на заводе, принадлежащем ООО «Тойота Мотор», проходила внеплановая проверка со стороны прокуратуры, Ростехнадзора, налоговой и трудовой инспекции при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

Как сообщили журналистам 1 декабря в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ, после остановки производства завод проходит процедуру консервации, а представители Минпром торга и Смольного прорабатывают варианты дальнейшей судьбы производственной площадки.

При этом подведомственное министерству ФГУП «НАМИ», в распоряжение которого ранее перешёл также остановленный петербургский завод корпорации Nissan, покупку завода Toyota пока не рассматривает.

Отметим, что днем ранее СМИ сообщали об участии представителей ФГУП «НАМИ» во внеплановой проверке завода.

Компания «Тойота Мотор» решила закрыть свой завод в Петербурге в сентябре 2022 года после многомесячного простоя, пообещав выполнить все обязательства перед коллективом предприятия. С середины ноября на заводе начались массовые увольнения, оформляемые по соглашению сторон, основная их часть должна была завершиться 30 ноября. На заводе остались только те работники, что будут заниматься консервацией.