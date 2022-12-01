Путин: сегодня должна завершиться демобилизация студентов в Донбассе
Путин заявил, что сегодня должна завершиться демобилизация студентов и аспирантов в Донбассе
Москва, 1 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Демобилизация студентов и аспирантов в ДНР и ЛНР должна завершиться уже сегодня, заявил 1 декабря президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Сегодня 1 декабря? Сегодня она должна по плану закончиться, — отметил Путин. — Надеюсь, что так оно и есть».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донбасса, призванных на военную службу.