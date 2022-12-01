Москва, 1 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с волонтерами и благотворителями, в рамках приема граждан, приуроченного к 21-летию партии. В одном из выступлений участниками было сказано о Воронеже как о прифронтовом города. Эти слова задели Медведева, о чем он поделился с делегатами.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Вот Вы сказали, Воронеж тоже стал прифронтовым городом. Это, знаете, кольнуло. Несмотря на то, что все мы живем в этой новой реалии уже достаточно давно», — заявил руководитель партии.

Напомним, 1 декабря Дмитрий Медведев заявил, что ВС РФ продолжают проводить специальную военную операцию на Украине и достигать целей, которые поставил президент России.

Ранее сообщалось о неоднократных обстрелах ВСУ территории Воронежской области и об уничтожении украинских беспилотников системой ПВО ВС РФ.