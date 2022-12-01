Горловка, ДНР, 1 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В результате обстрела поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил в телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Mstyslav Chernov Горловка после артобстрела

«В результате обстрела со стороны ВФУ по улице Новозаводская погибла мирная женщина 1975 года рождения», — написал мэр Горловки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе штаба территориальной обороны ДНР заявили о гибели мирного жителя в Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле со стороны ВСУ.

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