При обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ погибла женщина
Женщина погибла при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ
Горловка, ДНР, 1 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В результате обстрела поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил в телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.
Mstyslav Chernov
Горловка после артобстрела
«В результате обстрела со стороны ВФУ по улице Новозаводская погибла мирная женщина 1975 года рождения», — написал мэр Горловки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе штаба территориальной обороны ДНР заявили о гибели мирного жителя в Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле со стороны ВСУ.
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