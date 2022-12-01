Москва, 1 декабря, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Совладелец компании «Сумма» Зиявудин Магомедов приговорён к 19 годам лишения свободы по делу о хищении 11 миллиардов рублей. Такое решение 1 декабря вынес Мещанский суд Москвы.

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Служители Фемиды признали его виновным в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств при строительстве крупных объектов в период с 2010 по 2016 год.

Также Магомедову назначено ограничение свободы сроком на два года и штраф в размере 2,5 млн рублей, пишет «Интерфакс». Кроме того, суд лишил бизнесмена государственных наград ― ордена Дружбы и ордена Почёта.

Его брат Магомед Магомедов, бывший член Совета Федерации, получил 18 лет колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн рублей и ограничением свободы на два с половиной года.

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Как сообщало ИА REGNUM, братья Магомедовы были арестованы весной 2018 года. В октябре 2020 года следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена из Дагестана, совладельца группы «Сумма», и его брата. Материалы дела в объёме 721 том были направлены в Генпрокуратуру.

На прошлой неделе Мещанский суд Москвы признал основателя группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова виновным в организации преступного сообщества и в ряде других преступлений. Приговор Магомедову и другим проходящим по тому же делу лицам начал зачитываться 24 ноября.

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