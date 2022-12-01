Пекин, 1 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Во время своего визита в Пекин глава Европейского совета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на Россию для «соблюдения устава ООН». Он заявил об этом 1 декабря в ходе пресс-конференции в столице Китая, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

No 10 Downing Street Шарль Мишель

Как отметил Мишель, Китай является глобальным игроком и постоянным членом Совбеза ООН, все члены которого разделяют «интерес в достижении мира».

«Я призвал президента Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию, чтобы она соблюдала Устав ООН», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что решение кризиса на Украине политическим путём в наибольшей степени является отвечающим интересам Европы.