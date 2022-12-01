Краснодар, 1 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин побывал 1 декабря в новом лабораторном комплексе научно-технологического университета «Сириус». Новая лаборатория позволяет проводить исследования в сфере генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.

Kremlin.ru В ходе посещения образовательного центра для одарённых детей «Сириус»

С работой нового образовательного объекта президента познакомила руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева. По её словам, общая площадь первой очереди, запущенной в сентябре 2022 года, превышает 7500 кв. м. В лабораториях будут проводить геномные исследования, изучать биотехнологии, иммунологию, нанобиомедицину, проводить опыты по генной терапии, биологии и биотехнологии растений.

Отмечено, что управление лабораториями ведется ресурсными центрами, что позволяет обеспечить доступ к ним и для студентов проектных групп университета, и для академических и индустриальных партнеров «Сириуса».

В будущем предполагается запуск второй очереди объекта, в котором будут созданы свыше 100 лабораторий. Проектирование уже ведется. Новое здание займет площадь около 7 тыс. кв. м. Помимо этого, в проекте запланирован ресурсный центр исследований (виварий), в котором будут проводиться научно-исследовательские работы и доклинические испытаний на лабораторных животных.