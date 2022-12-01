Москва, 1 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не напрасно беспокоится, когда обвиняет США в сверхагрессивных действиях по отношению к французскому бизнесу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Американский закон о снижении инфляции сильнее всего бьет по европейским странам — производителям автомобилей, таким как Франция и ФРГ, — сказала Гейнц. — Еврокомиссия, а также некоторые отдельные страны Евросоюза, в том числе ФРГ и Франция, уже поняли, что им необходимо действовать быстро, если они хотят сохранить промышленность в Европе. Противоречия между США и ЕС увеличиваются и накапливаются. Данный американский закон фактически отходит от принятых BTO принципов международной торговли, которые провозглашались последние три-четыре десятка лет при активном участии США. По нему государства — члены ВТО берут обязательство не вводить протекционистских мер, которые защищают их рынки от проникновения товаров и услуг из других стран. На этом принципе много лет базировались экономики США и ЕС. Теперь Вашингтон отходит от него».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что Белый дом твердо взял курс на реиндустриализацию Америки за счет разрушающейся экономики ЕС.